Recientemente, Yarita Lizeth brindó una entrevista a Trome, donde se confesó y dio detalles sobre su infancia en su pueblo originario Moho, en Juliaca. La popular ‘Chinita del Amor’ no pudo contener las lágrimas al recordar pasajes de su vida. Asimismo, aseguró que sus logros se deben a su esfuerzo y al apoyo de su familia.

A sus 33 años, la cantante es dueña de un hotel de tres estrellas, una discoteca de siete niveles y un restaurante. “Todo lo he conseguido trabajando, pero no sola, también es el esfuerzo de mi familia, mis hermanos. Ellos me ayudaron a salir adelante y también gracias al cariño del público peruano y de Bolivia, donde me reciben con los brazos abiertos”, comentó mientras soltaba algunas lágrimas.

Yarita también contó que empezó desde cero a los 17 años, aquel año en que perdió a su mamá y sus hermanos todavía se encontraban estudiando, por lo que tuvo que trabajar muy joven.

“Me fui a Puerto Maldonado para laborar y fue el trabajo más duro que tuve en mi vida, nos despertábamos a las 3 de la mañana y dormíamos a las 11 de la noche, porque era ayudante de cocina”, confesó la famosa artista.