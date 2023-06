Fuertes declaraciones. Flavia Laos decidió romper su silencio y habló en exclusiva para el canal de Youtube “Mala Infliuencia”, donde respondió picantes preguntas sobre sus preferencias a nivel sexual.

Y es que en medio de los rumores sobre un posible distanciamiento con Austin Palao, la cantante aseguró que el miembro de un hombre es muy importante para ella, así como su desempeño en la intimidad; motivo por el que ahora sus seguidores se preguntan si este habría sido uno de los motivos por los que se “distanció” del exchico reality.

“Para mí el sexo es súper importante, es número uno en la relación. Si no funciona, no funciona la relación. Si el sexo es malo, me desilusiono, se me cae la venda. Yo salgo corriendo ”, comenzó diciendo.

Asimismo, la también actriz dejó en claro que, una de las principales cualidades que ve en un hombre, es el tamaño de su miembro íntimo. “Cada uno tiene sus estándares y yo tengo los míos. Es súper importante, no te voy a mentir”, sentenció. ¿No estará satisfecha con Austin Palao?

¿Flavia confirma distanciamiento con Austin Palao?

La cantante y actriz, Flavia Laos, no pudo evitar ser consultada sobre una presunta separación con Austin Palao, pues ambos han sido captados haciendo sus vidas por separados y ya no se muestran más juntos en redes sociales.

“ Yo sé que ustedes en sus casas quieren saber qué ha pasado. Estamos tranquilos, estamos enfocados en nuestra carrera y no queremos hablar en nuestra relación”, señaló.

