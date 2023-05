Fuertes declaraciones. Vanessa López sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para acusar nuevamente a Carlos ‘Tomate’ Barraza de dejar plantada a su hija por amanecerse tomando con quien sería su nueva pareja.

Y es que la modelo se animó a conversar con el programa de Magaly Medina para expresar su indignación frente al poco compromiso que tendría el cantante con su pequeña. “Lo que pasa es que él viene, si yo publico algo, así de simple, sino, no viene”, comenzó diciendo.

“El lunes estaba con su novia tomando, tenía que venir acá a recoger a Emiliana. Me escribe, me manda foto que estaba borracho cuando tenía que venir a recogerla. Yo tengo que trabajar y si él no cumple sus horarios, entonces, ¿Cómo trabajo?”, agregó bastante molesta.

En ese sentido, el artista peruano no negó nada y admitió su falta. “Me quedé dormido. Hay un horario que respetar y no lo respeté, es la verdad. Fue mi error y lo estoy asumiendo”, expresó con el rostro desencajado.

¿Quién es la nueva pareja de Tomate Barraza?

Pese a que Barraza admitió su error frente a cámaras, la modelo Vanessa López no dudó en revelar quién sería la misteriosa mujer por la que ‘Tomate’ habría dejado plantada a su hija.

“Estaba con su amante, con la que me engañó cuando estaba embarazada, la venezolana, y él me acaba de admitir que está con ella, para con ella y no viene a ver a su hija. No son celos, ni nada de eso. Obviamente yo le tengo tirria a esa mujer, porque en su momento me engañó con ella, jamás la voy a pasar”, manifestó la influencer.

Frente a ello, Carlos no quiso emitir comentario sobre su novia. “No tengo nada qué decir al respecto. Fue mi error no venir temprano, lo estoy asumiendo”, se defendió. “Le da vergüenza que la vean con ella”, respondió rápidamente Vanessa.

