¡JUNTITOS! Andrea San Martín y Elías Montalvo asistieron juntos a la ‘Marcha del Orgullo’ que se realizó en el Centro de Lima el pasado sábado 01 de julio. Sin embargo, un detalle llamó la atención de todos, pues al parecer ser los ex chicos reality fueron captados en medio de una apasionado beso.

El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ compartió un adelante del programa de HOY lunes 03 de julio en el que el supuesto beso no habría quedado solo entre ellos dos, sino que al parecer se le unieron dos personas más. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

Andrea San Martín en los últimos días ha defendido su sexualidad frente a sus críticos, la rubia aseguró en más de una oportunidad que a pesar de ser madre, ella podría estar en la intimidad con cualquier persona, y al parecer en defensa de ello asistió junto a su amigo Elías Montalvo a la última ‘Marcha del Orgullo’.

Los ex chicos reality se mostraron muy juntos durante la celebración y se habrían besado apasionadamente. Sin embargo, la emoción del momento no quedó y es un inicio decidieron agregar a una tercera persona a su puesto beso, pero una vez más no habría sido suficiente, pues una cuarta persona se acercó y todos se mostraron muy cariñosos.

