Elías Montalvo se lució hace unos días con Andrea San Martín muy cariñosos, pero las cámaras de “Amor y Fuego” lo captaron en el Reggaetón Lima Festival el último sábado en pleno “coqueteo” con otro hombre de la farándula.

El ex participante de ‘Esto es Guerra’ dijo en una historia que grabo junto a Andrea San Martín que las insinuaciones de la mamá influencer lo confundían y en una reciente declaración con una reportera de Rodrigo González dijo que sus preferencias se las deja a la imaginación del público.

Elías Montalvo en coqueteos con farandulero

En el video promocional del programa “Amor y Fuego” se puede ver como la reportera pregunta por los coqueteos con la rubia y la confusión que le provocan, a lo que Elías responde que nunca especificó que le gusta o que no le gusta.

“ Nunca he dicho, oye me gusta esto. Lo dejo a la imaginación de la gente, ya comimos ”, explica el ex chico reality. Sin embargo momentos después las cámaras los captaron en coquetos con otro farandulero.

“ En la noche toquetea a farandulero ”, se lee en la “promo” del programa, que luego muestra que Elías Montalvo habría pasado su mano por el trasero de su acompañante mientras bailan.

