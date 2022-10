Elías Montalvo (25) sorprendió a más de uno al presentarse este martes 25 de mayo de 2022 en ‘Amor y Fuego’. El exchico reality regreso de México tras terminar su polémica relación con el mexicano Luis Guzmán.

En diálogo con Rodrigo González y Gigi Mitre, el integrante de ‘Esto es guerra’ reveló que su expareja lo botó de su casa en más de una ocasión sabiendo que él no tenía donde ir en el país azteca.

¿Qué dijo Elías Montalvo?

“Peleábamos mucho y una vez me dijo ‘vete de mi casa’, sabiendo que yo estaba solo en México; allí no tengo familia ni amigos. Peleábamos por tonterías ”, reveló Montalvo en un inicio.

“Lo hizo como tres veces. La primera estaba molesto y con cólera, la segunda le dije ya me voy y me pidió disculpas. La tercera ya no. Fue hace dos semanas que me fui de mi casa” , agregó.

