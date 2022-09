Pese a que hace unos días se mostró llorando en Instagram, el exchico reality Elías Montalvo reapareció con su exnovio mexicano, Luis Guzmán, este 9 de septiembre de 2022 en el programa Amor y Fuego.

“Ya no estamos”, contó Elías Montalvo. “No tenemos una relación desde hace una semana”, acotó el chico reality, quien explicó que aun viven juntos, pero dejaron de dormir como pareja.

Sin embargo, Luis Guzmán echó a Elías Montalvo: “Hoy sí dormimos juntos”, comentó.

Poco después, Elías Montalvo reveló que terminaron porque peleaban mucho: “A mí me preguntaron por qué yo salí llorando y después van a verme que yo soy la víctima, no lloré por ser la víctima ni por nada, lloré porque empezaba una relación con Luis, creo que fue algo bonito y fueron tres años y a mí sí me duele porque yo sí tenía muchas expectativas y siento que peleamos demasiado”.

“¿Por qué a fuerzas una pareja tiene que terminar mal?”, se defendió Elías Montalvo, quien explicó que todavía administran su restaurante: “Vamos un día cada uno, separados, para no vernos las caras”.

“Estamos bien, nos llevamos bien como amigos, como pareja peleamos demasiado”, concluyó.

Fuente: Willax Televisión

