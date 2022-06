Hugo García, actual integrante de ‘Esto Es Guerra’, se pronunció por los ataques que viene recibiendo en redes sociales por dejar ‘de seguir’ a Elías Montalvo. Y es que el tiktoker había dejado entrever que el novio de Alessia Rovegno lo eliminó de Instagram por su orientación sexual.

El chico reality se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ y negó que sea una persona homofóbica.

“Como que dejaron entrever que yo lo deje de seguir (a Elías Montalvo) porque yo podría ser homofóbico o tendría algún problema con la comunidad LGTB, ¡y nada que ver! En primer lugar, no dejaría de seguirlo por eso; y en segundo lugar, si fuera así, yo no tendría ningún amigo gay en mis Instagram y hubiera eliminado a todos”; comentó en un audio.

“Todo el mundo me comienza a atacar, diciendo que soy homofóbico, y nada que ver... Yo no tengo ningún problema con la comunidad LGTB y me están atacando por algo que no es cierto”, agregó.

¿Por qué Hugo García eliminó a Elías Montalvo de su Instagram?

Hugo García confirmó que eliminó a Elías Montalvo de su Instagram, pero lo hizo porque no lo frecuenta.

“Si lo dejé de seguir es por algo que todo el mundo hace de vez en cuando, que es filtrar su Instagram (...) no es porque me levo mal o no me cae, ni siquiera me hablo con él”

TE PUEDE INTERESAR