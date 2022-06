El tiktoker Elías Montalvo, nuevamente, está enfrascado en un enfrentamiento mediático con su exsaliente Peter Fajardo, productor del reality ‘Esto Es Guerra’.

Todo comenzó cuando la hermana de Peter Fajardo - identificada como Verushka Tello - tildó de de “malagradecido” a Elías, luego de que el joven asegurara que está vetado en América TV por culpa de productor.

“Que se deje de afirmar cosas que no son porque voy a subir el texto que me ha mandado difamándome y que su hermanito es un hombre de 42 años para que si le fastidia algo se defienda solo”, se defendió Montalvo.

¿Qué respondió Peter Fajardo?

Peter Fajardo se comunicó con Rodrigo González para mandarle un mensaje a Elías Montalvo, quien fue entrveistado este martes en ‘Amor y Fuego’.

“Me ha escrito Peter porque ha visto lo que ha pasado en el show”, comenzó diciendo Peluchín, generando suspenso.

El productor de EEG reconoció que su hermana sí le escribió a Elías Montalvo, provocando un grabe problema familiar.

“Ustedes son testigos que nunca he hablado de mis temas personales, ni en televisión ni en las redes (sociales). Yo tengo una sola hermana, a la cual amo con toda mi alma, y ayer en la noche he discutido con ella del tema. Yo no sabía nada, siempre le he pedido a mi familia que se mantengan al margen de todo lo que respecta a mi trabajo y mi vida personal”, dijo Fajardo.

“Si mi familia desea decirme algo que lo haga en privado, pero no tengo más manejo en ello”, agregó.

Finalmente, pidió disculpas a su expareja: “Yo no quiero problemas con nadie y si necesita una disculpa (Montalvo) se las pido”.

