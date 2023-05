¡NO LE DIGAS ESO! El popular periodista de espectáculos Samuel Suarez de la página ‘Instarandula’ se burló a carcajadas de la ex chica reality, Andrea San Martín por pensar que el cantante urbano, Anuel AA le dio like en Instagram personalmente. Entre risas ‘Samu’ le dijo a la ‘ojiverde’ que es muy probable que el like se lo haya dado un ‘community manager’ encargado de las redes del cantante.

Samuel Suárez no pudo evitar referirse a la reacción de Andrea San Martín luego de que se diera cuenta que la cuenta oficial de Anuell AA le había dando like a una de las publicaciones de la rubia sobre el concierto del cantante urbano en Texas, Estados Unidos. Como se sabe hace unos días la ex chica reality le dedicó varios halagos a través de sus historias a la ex pareja de Karol G para demostrar su fanatismo y admiración por el artista.