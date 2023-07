Shirley Cherres al parecer no olvida el romance de una noche que tuvo con Nicola Porcella y volvió a burlarse del ex chico reality a través de sus redes sociales. La ex porrista de Sport Boys también aprovechó la oportunidad y le mandó un consejo a la popular Wendy Guevara, participante del reality ‘La Casa de los Famosos’ quien sería muy cercana al ex capitán de ‘Esto es Guerra’.

Como se sabe, Nicola Porcella y la influencer trans han sido vinculados en el reality ‘La Casa de los Famosos’ e incluso se habrían besado. En ese sentido, ante una supuesta posible “relación” entre ambos participantes del realiy mexicano, Shirley Cherres no dudo en mandarle un “importante” consejo a Wendy Guevara y revelarle un pequeño detalle sobre la ex pareja de Angie Arizaga.

A través de sus redes sociales, Shirley Cherres arremetió contra Nicola Porcella y habría recordado su fugaz noche de pasión con el ex chico reality, por lo que advirtió a Wendy Guevara que el peruano supuestamente no sería una buena pareja en la intimidad.

“ Mi bella Wendy Guevara no te recomiendo a Nicola Porcella a no ser que te guste los chizitos Casa de los famosos 24/7 Telemundo, espero que ganes 🔥🔥🔥🔥 ”, se lee en post de su cuenta de Instagram.

Shirley arremete contra Nicola Porcella

