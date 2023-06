Wendy Guevara, una participante destacada en el programa “Casa de los famosos” en México, continúa sorprendiendo al público con su carisma y atrevimiento. En uno de los últimos episodios, la influencer protagonizó un momento de coqueteo con Nicola Porcella, dejando a todos boquiabiertos.

Durante el programa, Wendy Guevara no perdió la oportunidad de hacer una propuesta “de alto voltaje” a Nicola Porcella. Con total desinhibición, le mencionó que podrían darse un pequeño beso en la noche, especialmente si ambos estaban bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, su comentario no se detuvo ahí, ya que también le sugirió que se depilara completamente, tanto por delante como por detrás, dejando claro que no sabía hasta dónde podría llegar el encuentro.

Declaraciones de Wendy Guevara: “Hoy vas a tomar y yo voy a tomar, a lo mejor nos damos un pico (...). Depílate atrás y adelante porque no sé adónde voy”, expresó la influencer de manera desinhibida y provocadora.

Reacción del público: Esta propuesta audaz por parte de Wendy Guevara generó revuelo entre los seguidores del programa. Muchos expresaron su sorpresa ante su atrevimiento y se especula sobre cómo evolucionará la relación entre ambos participantes en el futuro.

¿De qué trata la casa de los famosos?

“Casa de los famosos” es un reality show que reúne a reconocidos personajes del medio artístico en una convivencia en vivo. Durante su transmisión, los participantes viven diversas situaciones y retos que ponen a prueba su convivencia y habilidades.

TE PUEDE INTERESAR