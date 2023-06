Alcy Cleyde Nivin Pacheco, conocido como ‘Chino Risas’, ha logrado ganarse el cariño del público por su talento para hacer reír en la Alameda Chabuca Granda y en el programa “Jirón del humor”. Sin embargo, detrás de su éxito en el mundo de la comedia, se encuentran también algunos sueños personales que ha logrado cumplir.

Durante una entrevista con el diario Trome, ‘Chino Risas’ reveló su esfuerzo y dedicación desde sus inicios en el mundo del humor hasta la actualidad. No solo ha logrado sacar carcajadas en su país natal, sino que también ha llevado su talento a muchos otros lugares gracias a su gira por Europa.

Uno de los sueños más importantes para ‘Chino Risas’ era construir una casa para su madre, y gracias a las presentaciones que realizaba en las calles, logró ahorrar el dinero necesario para hacerlo realidad. Siempre tuvo en mente ese objetivo, incluso cuando estaba lejos de su madre.

“Sí, sí valió la pena porque he logrado levantarle la casa a mi viejita. El sueño que he tenido con el trabajo de la calle. He logrado ahorrar, construir, y que ya no le caiga el agua de lluvia, el frío, esas cosas. Estoy feliz”, expresó emocionado ‘Chino Risas’.

El cómico peruano demuestra que su esfuerzo y dedicación no solo han sido para hacer reír a la gente, sino también para cumplir sus propios sueños y brindarle una vida más cómoda y segura a su madre.

Con su talento y perseverancia, ‘Chino Risas’ continúa ganándose el cariño y la admiración del público, dejando en claro que la comedia puede ser una forma de alcanzar metas personales y de inspirar a otros a perseguir sus propios sueños.

TE PUEDE INTERESAR