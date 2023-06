Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Nicola Porcella, quien se habría referido a ella en el reality mexicano “La Casa de los Famosos”. Y es que el exmodelo se refirió al problema legal que enfrentó la conductora con Paolo Guerrero y ahora también con Jefferson Farfán.

“Ella estuvo presa por difamación, difamó a un jugador de fútbol, Paolo Guerrero. Y ahora sigue... Ahorita iba pasar la demanda de otro jugador de fútbol y bajaron la demanda, la regresaron, dijeron: ‘no se va cambiar porque no hay pruebas’”, comenzó diciendo el excapitán histórico de ‘Esto es Guerra’.

Por su parte, la popular ‘Urraca’ no pudo con su indignación y utilizó unos cuantos minutos para dirigirse a Nicola, a quien hasta tildó de “persona poco inteligente”.

“ Un cabeza hueca como Nicola Porcella no me puede venir a difamar en señal internacional diciendo algo totalmente falso . Espero que se rectifique de lo que ha dicho, porque eso no se lo permito” , expresó la figura de ATV bastante molesta.

