¡FUEGO! Michelle Soifer hizo una fuerte revelación durante su última transmisión EN VIVO en su cuenta de TikTok. La cantante urbana reveló cuál es el verdadero motivo de su enemistad con el ex chico reality Nicola Porcella, quien se encuentra participando en ‘La Casa de los Famosos’.

Como se sabe a Michelle Soifer le gusta estar en contacto con sus seguidores en redes sociales por lo que en una serie de preguntas con sus fans, la artista hizo algunas revelaciones y dio detalles sobre su paso por algunos programas. Sin embargo, no esperó que algunos usuarios le hicieran una curiosa petición.

Michelle Soifer revela por qué Nicola Porcella no la soporta

La página de espectáculos Instarandula compartió un corto video de la transmisión EN VIVO de Michelle Soifer en donde se puede ver que una de las seguidoras le pide que ingrese al reality ‘La Casa de los Famosos”, programa en el que actualmente está Nicola Porcella y dónde le estaría yendo bien tras ser vinculado con la influencer trans ‘Wendy’.

Luego la popular ‘Michi’ explicó que Nicola Porcella y ella no tendrían una buena relación. “ El Nicola no me aguanta, me tiene miedo, no me tolera ”, dijo entre risas la cantante. La ex chica reality preguntó a sus seguidores directamente si querían saber el motivo de su enemistad. “ ¿Quieren que les diga por qué no me soporta Nicola Porcella? ”, consultó.

Michelle Soifer reveló que Nicola Porcella no la tolera por una diferencia salarial cuando trabajaban juntos. “ No me soporta Nicola Porcella, porque yo ganaba más que él ”, confesó la cantante para luego reírse.

TE PUEDE INTERESAR