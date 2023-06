El enfrentamiento entre Samahara Lobatón y su ex pareja Youna continua, y es que esta vez la hija de Melissa Klug tildó de tóxico al barbero de Callao, además de negar todas las acusaciones en su contra que la señalan de infiel. En ese sentido, la joven influencer negó tajantemente tener algún romance o acercamiento con el futbolista Yordy Reyna.

Como se recuerda, Youna se comunicó con Magaly Medina para hacer fuertes acusaciones contra la madre de su hija. La ex pareja de Samahara aseguró que tenía pruebas y chats que demostrarían que la joven no habría sido leal durante su relación y tendría un acercamiento con otro hombre que presuntamente sería Yordy Reyna.

Samahara Lobatón niega romance con Yordy Reyna

En la última edición del programa ' Magaly Tv La Firme’ que se emitió la noche del miércoles 21 de junio, Samahara Lobatón se comunicó EN VIVO con el programa de la ‘Urraca’ para desmentir las acusaciones de Youna. “ Dime, ¿tú has tenido algo con algún futbolista? Con el futbolista que mencionamos ayer, Yordy Reyna ”, preguntó la presentadora.

Samahara no dudó en negar cualquier tipo de acercamiento con el pelotero. “ No no he tenido ninguna relación, es más, lo conozco de hola, hola y chau. La verdad es que no tengo ninguna relación ni con él ni con nadie. Soy una mujer soltera que en lo que realidad lo que haga con mi vida privada me compete a mí ”, explicó.

