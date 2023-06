Maricielo Effio estaría pasando uno de los peores momentos de su vida luego de que no obtuviera el resultado deseado tras someterse a una cirugía estética con el doctor Fong. La actriz a denunciado al médico por presunta mala praxis.

La también bailarina a confesado que dicha situación le ha afectado psicológicamente por la apariencia de su abdomen tras la operación. Sin embargo, el doctor Fong responsabilizó a la artista peruana por la situación, pues indicó que no habría cumplido las terapias post operatorias. En ese sentido, surgió la duda sobre cuál es la operación se realizó Maricielo Effio. En esta nota del diario OJO te lo contamos.

¿Qué cirugía estética le hizo el doctor Fong a Maricielo Effio?

Maricielo Effio reveló que se sometió a una mini abdominoplastia a cargo del doctor Fong, la cirugía habría resultado en una fibrosis con deformación en el abdomen bajo y ombligo. Luego de ello, la actriz se volvió a someter a una segunda operación que no logró revertir el resultado, según la bailarina.

Actualmente, Maricielo Effio está en Miami, Estados Unidos para obtener una segunda opinión de otro cirujano plástico que pueda solucionar su situación. “ Yo quería que él me costeara, como prometió, mi intervención aquí (Estados Unidos), se negó y es por eso que doy a conocer lo que me ha hecho. Respecto a mis sesiones, a mis terapias y lo que hice en Perú, lo hice tajantemente día a día, las cámaras de la clínica me ven entrar día a día, así que no invente ”, reveló Maricielo Effio.

¿Qué es una mini abdominoplastia?

Según la Clínica Saint Paul, una mini abdominoplastia es una cirugía estética que se realiza para quitar parte de la piel y la grasa alojada en el abdomen bajo con el objetivo de reducir la flacidez abdominal del paciente.

“ Es una cirugía estética que consiste en extraer la piel en exceso que se encuentra en la parte de tejido cutáneo en la zona superior del pubis . También permite corregir la flacidez de los músculos de la mitad inferior del abdomen . Esta cirugía resulta menos compleja, se realiza en menos tiempo y la recuperación es más rápida para el paciente”, se lee en el artículo.





TE PUEDE INTERESAR