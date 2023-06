Neymar Jr, uno de los mejores jugadores de fútbol del momento es toda una estrella en la cancha, pero al parecer no le iría igual de bien en el amor. El futbolista brasileño le ha pedido disculpas públicas a su pareja y madre de su futuro, Bruna Biancardi por presuntamente haberle sido infiel.

Hace unas horas la estrella del Paris Saint -Germain (PSG) utilizó su cuenta de Instagram para dedicarla un extenso y romántico mensaje a su pareja. Neymar se disculpa por el “error” que habría cometido y asumió la responsabilidad por la exposición mediática que recibió Bruna Biancardi, quien espera al hijo del pelotero, la afecta a ella y su familia durante una etapa sensible de su embarazo.

La estrella de la Canarinha lamentó la “exposición innecesaria” y pidió el perdón de Bruna Biancardi, pues fue testigo de cuanto sufrió la joven. Además, indicó que ella es la mujer que el soñó tener a su lado como la madre de su hijo. En ese sentido, también se disculpó con la familia de su pareja, a quienes según el futbolista también considera como suya.

Luego reafirmó lo que siente por ella y su futuro bebé. “ Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor por el otro nos fortalecerá ”.

Aunque, Neymar no menciona ni se disculpar por el escándalo de presunta infidelidad, la prensa de espectáculos de Brasil indicó que este mensaje de amor para la madre de su hijo llega precisamente una semana después de que la influencer brasileña Fernanda Campos dejara entrever que mantuvo un “encuentro” clandestino con el futbolista días atrás.

Neymar no está seguro de su relación con Bruna

Aunque Neymar desactivara los comentarios en la publicación, unas líneas del mismo han llamado la atención de todos. Al parecer el futbolista asegura que no podría imaginarse vivir sin la madre de su futuro hijo, pero en la misma línea asegura que no sabe si su relación resultará.

“ No me imagino sin ti. No sé si lo nuestro resultará , pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé vencerá y nuestro amor uno por el otro nos fortalecerá”, concluyó.

