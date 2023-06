En el programa de Magaly Medina se mostró la difícil situación que vive el popular Víctor Angobaldo, expareja e Shirley Cherres. El recordado personaje de Chollywood atraviesa lucha por su vida en un hospital y suplica por un trasplante de riñón.

Angobalgo fue diagnosticado con una grave enfermedad renal que los postró en una cama de hospital desde que suplicó por ayuda para no morir y pidió el apoyo de la conocida periodista de espectáculos, Magaly Medina.

¿Qué enfermedad tiene Angobalo?

Víctor Angobaldo fue diagnosticado con deficiencia renal y hasta lleva más de 19 días hospitalizado . Durante la semana se practica tres sesiones de diálisis. Sin embargo, su situación empeoró y ahora suplica por un trasplante de riñón para poder salvar su vida.

“ Me han dejado de funcionar los riñones y necesito que me ayuden a conseguir un riñón para poder vivir porque si no, tu amigo se va. El 80% se muere buscando un riñón compatible”, reveló entre lágrimas para “Magaly TV, la firme”.

Angobaldo suplica por trasplante de riñón

Angobaldo recibirá la ayuda de Magaly

En varias oportunidades, Magaly Medina se autoproclamado como la creadora del personaje de Angobaldo en Chollywood, por ese motivo la ‘Urraca’ reveló que le dará su apoyo en todo lo que esté en su alcance .

“ Nosotros lo recordamos con muchísimo cariño, nos dio muchísima cifras de rating durante muchísimo tiempo . Fue uno de los personajes más entrañables que se ha creado en este programa. Yo siempre digo, a los monstruos que creamos aquí le tenemos muchísimo cariño ”, indicó notablemente preocupada.





