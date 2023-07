¡FUEGO! En la última edición de ‘América Hoy’ Tilsa Lozano se guardó nada y le habría mandado una serie de indirectas a la conductora de espectáculos Magaly Medina. La ex modelo señaló que la ‘Urraca’ estaría ensañada con ella y le recordó las vinculaciones de Alfredo Zambrano con una de ‘Las Chicas Doradas’.

La esposa de Jackson Mora no tuvo repararos y señaló que la ‘Urraca’ debería superar sus diferencias con ella, así como habría superado pequeños ‘snacks’ venezolanos. La modelo se habría referido a las pasadas vinculaciones del esposo de Magaly, Alfredo Zambrano y una de las integrantes de ‘Las Chicas Doradas’. En esta nota del Diario OJO te damos todos los detalles.

¿Tilsa Lozano insinuó infidelidad de Alfredo Zambrano con modelo venezolana?

La ex modelo Tilsa Lozano no dudó en referirse a Magaly Medina por supuestamente querer perjudicar su matrimonio e hizo fuertes declaraciones aparentemente contra el esposo de la ‘Urraca’, el notario Alfredo Zambrano. La popular ‘Tili’ fue consultada por la conductora de ‘América Hoy’ Janet Barboza sobre el supuesto ensañamiento que tendría la conductora de espectáculos contra la ex supuesta amante del ‘Loco’ Vargas. “ ¿Sientes que hay un ‘trauma’ en particular por querer traerse abajo por lo que tu hagas? ”, consultó ‘Retoquitos’, a lo que Tilsa respondió y dejó mudo al set.

“ Yo creo que hay personas que no superan cosas que hay que superar, que ya todos superamos y no sé, yo la veo con mucha facilidad para superar pequeños ‘snacks’, así como supera los ‘snacks’ nacionales y los ‘snacks’ venezolanos que me supere a mi también ”, arremetió Tilsa Lozano.

Alfredo Zambrano vinculado con Alexandra Méndez

Alfredo Zambrano saltó al ojo público luego de que contrajera matrimonio con la popular conductora Magaly Medina. Sin embargo, durante un tiempo fue relacionado con una de las modelos del grupo ‘Las Chicas Doradas’, Alexandra Méndez por protagonizar un polémica incidente.

En aquella ocasión el notario y Magaly asistieron juntos a un evento en la Plaza de Acho en que también se encontraba la agrupación de modelos. Alexandra Méndez, integrante de ‘Las Chicas Doradas’, reveló que Alfredo Zambrano junto a un grupo de amigos se acercó a ella y a sus compañeras para cantarles. Sin embargo, en dicho momento habría aparecido la ‘Urraca’ y se lo llevó del lugar.

