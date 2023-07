Tras revelarse que Jackson Mora contrataba a su Community Manager para que escriba los mensajes románticos para Tilsa Lozano, la exmodelo decidió arremeter contra Magaly y defender a su peleador, intentando darle un poco de veneno a la ‘urraca’ y su esposo en cada declaración, logrando que la respuesta de la pelirroja sea inminente.

Magaly comenzó burlándose de Tilsa Lozano por sus respuestas en ‘América Hoy’: “Se ha picado... tiene que defender, pues a su jajaja, iba a decir a su bruto, pero tiene que defender a su marido pues. Qué cosa le queda, pero está más picona”, fue el ácido comentario con el que la ‘urraca’ comenzó con el tema de la exconejita.

En un momento de la mañana durante ‘América Hoy’, Tilsa Lozano confesó no estar casada por bienes separados porque considera que eso es como casarse sin amor y predispuesto a divorciarse, esto no hizo más que lograr las risas de Magaly Medina: “Su cabeza mediocre le hace hablar. Eso es ignorancia, no le hagan caso, cuando ustedes escuchen a alguien así no le hagan caso”.

Magaly confiesa que se casó por bienes separados

Minutos más tarde, Magaly confesó estar casada por bienes separados con Alfredo Zambrano y usó el ejemplo de Tilsa para explicar por qué la exmodelo no contempla la opción de una boda con bienes separados: “Ella no tiene bien que le separen, llegó a la boda con su ropa nomás, qué le van a separada”.

TE PUEDE INTERESAR