¡Noticia de última hora! Alianza Lima ha tomado la decisión de rescindir unilateralmente el contrato de Christian Cueva. Después de su ausencia en los entrenamientos sin permiso, el jugador ha enfrentado duras críticas por parte de los aficionados, y todo indica que su etapa en el club ha llegado a su fin.

El club emitió un comunicado oficial donde informa: “Este lunes 3 de junio, el futbolista Christian Cueva no se presentó a los entrenamientos del primer equipo. Su ausencia se dio sin previa coordinación con el club.”

Aunque se estaban llevando a cabo negociaciones para extender su contrato hasta fin de año, el deseo de Alianza Lima no es solo no renovar, sino adelantar la salida de Cueva. Por lo tanto, no cumpliría los dos meses restantes en La Victoria.

Según información revelada por un miembro del Fondo Blanquiazul, el jugador percibía un salario mensual de 100.000 dólares. Hasta el momento, se le ha pagado un total de 400.000 dólares correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio, pero se busca finalizar el contrato antes de julio y agosto.

Esta decisión marca un nuevo rumbo en la carrera de Christian Cueva y genera incertidumbre sobre su futuro en el ámbito futbolístico. Estaremos atentos a cualquier desarrollo en esta historia y a los próximos pasos que dará el talentoso jugador peruano.

Erick Osores revela por qué despidieron a Christian Cueva

No duró mucho y Erick Osores fue el encargado de revelar los detalles del despido de Christian Cueva: “Christian Cueva NO VA MÁS en Alianza Lima esto debido a su bajo nivel y constantes indisciplinas en el cuadro ‘Intimo’”.

TE PUEDE INTERESAR