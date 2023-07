Se pasó de fría. Magaly Medina no se quedó callada y se pronunció sobre la publicación que realizó Jefferson Farfán sobre la lectura de sentencia por la demanda de difamación agravada que le entabló, y la cual se llevaría a cabo este 14 de julio. Y es que la popular ‘Urraca, fiel a su estilo, también le recomendó la futbolista que invierta su dinero en un buen tratamiento para atender el problema de hongos que tiene en sus manos.

“ En vez de estar pagándole al abogado tanta plata para enjuiciarme, debería preocuparse en contratar a la mejor podóloga o podólogo de Lima y arreglarse esas uñas, curarse los hongos, porque qué feo que tenga un reloj de 80 o 100,000 dólares en la muñeca con unas uñas que denotan una anti higiene total ”, comenzó diciendo la periodista de espectáculos.

En ese sentido, la figura de ATV señaló que no hay justificación para que una figura pública se descuide tanto, al nivel de tener un tipo de problema así en sus uñas.

“¿Ahora también me va a demandar por decirle que eso denota una suciedad terrible? Es pésimo para la imagen de cualquier persona y no me va a decir que, como dice Abel Lobatón que el 90% de los futbolistas tienen hongos, sí, claro en los pies y eso es suciedad, descuido porque si tienes hongos te vas a un médico para que te los cure”, agregó fuerte y claro para Trome.

TE PUEDE INTERESAR