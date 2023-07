¡DIFÍCIL! Sheyla Rojas se muestra feliz con su vida llena de lujos junto a su pareja Sir Winston e incluso e una reciente visita a Perú se dio un bello viaje a Cusco junto a su pareja en algunos de los lugares más exclusivos. Sin embargo, pese a todos sus privilegios no todo sería felicidad pues no podría estar junto a su pequeño hijo Antoñito.

Ella no podría estar junto a su pequeño y para tiempo con él debido a un inesperado motivo por el que la recordada ‘Cobra loca’ no puede compartir tanto tiempo con su pequeño. En esta nota del Diario OJO te contamos cuál es la razón por la que está alejada de Antoñito.

¿Por qué Sheyla Rojas no puede estar tanto tiempo con su hijo Antoñito?

En una reciente entrevista para el programa sabatino ‘Estas en Todas’ la también influencer reveló el sorprende motivo por el que no puede vivir con su hijo. La modelo explicó que nunca deseó esta situación pero las situaciones la alejaron de la menor.

“ No fue la mejor manera de que se vaya Antoñito, yo he hablado con él y felizmente mi hijo está contento y nunca lo tomó a mal, cuando empezó la pandemia no pensamos que iba a durar tanto, el papá me decía ‘Mándamelo a España’, yo no podía viajar a España porque no tenía pasaporte ”, explicó Sheyla Rojas.

En ese sentido, la modelo señaló que en ese momento todo se puso en su contra y su situación se complicó por el caos que provocó la pandemia de la COVID-19 y demoró el proceso para que obtuviera visa a España. Sin embargo, aseguró que la felicidad de su hijo es lo primero y que preservar eso es lo más importante para ella.

“ Luego pasó todo lo que pasó, yo no quería regresar a Perú, Antonio vino, recogió a mi hijo, se lo llevó, pero está feliz, disfrutando de una libertad que nunca tuvo en Perú. En el momento fue difícil, pero creo que las cosas y Dios hizo que las cosas se dieran de esa forma ”, señaló.





TE PUEDE INTERESAR