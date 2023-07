¡HASTA ANTOÑITO! Sheyla Rojas ha sido blanco de críticas en los últimos días luego de mostrar a todos sus seguidores en redes sociales que se sometió a una nueva cirugía estética en su nariz. Los usuarios en redes sociales consideraron que la ex chica reality se ha realizado demasiadas operaciones, pero ellos no serían los únicos, pues su hijo tampoco estaría feliz con los contantes ‘retoquitos’ de su madre.

La popular Sheyla Rojas compartió a través de su cuenta de TikTok un video en el que se luce al lado de su adorado hijo, Antoñito para disfrutar de un juego en el que ambos tienen que decirse algunas cosas que no les gustan del otro. Sin embargo, una de las respuestas del hijo de Antonio Pavón sorprendió a todos y provocó las risas de la modelo.

En medio del divertido juego, Sheyla Rojas le confesó a su hijo, que no le gusta que juegue mucho tiempo con videojuegos y no pase tiempo con ella. La también influencer indicó que ahora era el turno del menor y le insistió para que dijera algo que no le gusta, a lo que Antoñito aprovechó en reclamarle a su madre por sus constaste cirugías. “ No me gusta (...) no sé , que te operes mucho ”, indicó el niño.

@shey_oficial1 Cosas que no le gustan de mi y cosas que no me gustan de el 🙈 ♬ sonido original - Sheyla Rojas oficial 1

