Rompió su silencio. Sheyla Rojas habló en EXCLUSIVA con el programa “Estás en Todas”, donde no pudo evitar referirse a sus diversas operaciones estéticas y también la denuncia pública que hizo Maricielo Effio contra el médico cirujano Víctor Fong, por una mala praxis y deformarle su abdomen.

“Me he operado a veces por el famoso canje y auspicio y a veces hacía cosas innecesarias. Me hacía esto y lo otro, me quería hacer de todo sin necesitarlo. Pasé por un momento bien difícil, no podía ni sonreír, ni hablar”, comenzó diciendo la modelo, quien también sufrió de parálisis por una mala práctica.

En ese sentido, la exchica reality se solidarizó con la bailarina y actriz peruano, pues contó su propia experiencia con una mala operación al rostro que le dejó una parálisis facial y que también se realizó con el doctor Fong.

“Sí, claro (tuve un problema de mala praxis), me quedé súper mal. Me tuve que retirar todo lo que me habían puesto de relleno en la cara, y gracias a Dios, siento que estoy mucho mejor. Me asusté, me pongo en el lugar de Maricielo Effio y es horrible”, expresó ‘Shey Shey’ para las cámaras de América TV.

Dr. Fong culpa a Maricielo Effio por no cuidarse tras cirugía al abdomen

El cirujano plástico Víctor Fong se pronunció tras la fuerte denuncia de Maricielo Effio, quien lo acusó de realizarse una mala praxis cuando se sometió a una mini abdominoplastia, con el fin de “pegar” el abdomen por el exceso de grasa que tenía.

“Toda paciente cuando se hace un procedimiento firma un consentimiento. Además, tiene que cumplir un post operatorio. Todas las pacientes saben que si no cumple su postoperatorio, si no usa faja, sus masajes, en caso de inflamaciones, si no hace sus sesiones de cámara hiperbárica ¿puede suceder eso? por supuesto”, se defendió.

Según dijo, Effio no asistió a las sesiones de masajes: “Tengo la historia clínica, donde está registrado absolutamente todo. La paciente venía a los controles sin su faja, no venía a sus sesiones de masajes y drenajes, lo que está en rojo son todas las fechas que no vino, un montón de sesiones”.

