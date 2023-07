Christian Meier pasa HOY 01 de julio a la fila de los casados por segunda vez, junto a su novia de 26 años, Andrea Bossio. La boda se está realizando en la ciudad de California, Estados Unidos, y aunque en un inicio la ceremonia y el evento se iba a realizar en estricto privado, Arturo Pomar Jr., intimo amigo del actor, se lo contó a Magaly Medina, quien se encargó de difundirlo en su programa.

El ex baterista de la banda peruana, ‘Arena Hash’ reveló en una entrevista para Infobae que Christian Meier no se tomó muy bien que revelara información de su próxima boda y contó como reaccionó el cantante contra él.

¿Christian Meier reaccionó mal para contra Arturo Pomar Jr. por revelar su boda?

Arturo Pomar Jr. sorprendió a revelar que Christian Meier no tomo nada bien que revelara detalles sobre su matrimonio y lo habría reprendido duramente por su “traición”. Además, le músico reveló que no conocer personalmente a la próxima esposa del ‘Zorro’, Andrea Bossio.

“ Me dijo y yo entendí, ya me lo había dicho antes (que revelara nada). Sí (hubo una resonada). No conozco a la novia, está lejos, al otro lado del país. Me gustaría conocer a sus hijos, no he tenido la suerte de conversar con ellos ”, explicó para Infobae.





TE PUEDE INTERESAR