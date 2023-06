El actor Christian Meier, de 53 años de edad, volverá a contraer matrimonio, así lo ha confirmado el músico Arturo Pomar Jr. este jueves 22 de junio de 2023. El guapo galán de telenovelas le dará el ‘sí, acepto’ a la influencer Andrea Bosio Zegarra, de 26 años de edad, con quien mantiene una relación desde hace un año.

Quince años después de su mediático matrimonio con la actriz Marisol Aguirre, madre de sus tres hijos, el ‘Zorro’ ha vuelto a creer en el amor y está próximo a pasar por el altar.

¿Cuándo y dónde será la boda de Christian Meier?

De acuerdo con Arturo Pomar, Meier y su futura esposa tienen todo listo para la ceremonia que se llevará a cabo en Estados Unidos, donde la pareja estaría conviviendo. El artista afirma que ya recibió el parte de matrimonio.

“Él (Christian Meier) se está casando el primero de julio en Los Ángeles, California . Me invitaron, pero no iré al matrimonio; la mejor amiga de mi esposa se casa en Pensilvania (EE. UU.) y vamos a estar allá; eso es una semana antes del matrimonio de Christian y eso significa hacer otro viaje. Ya le hablé, ya sabe”, contó el ex Arena Hash a RPP.

Como se recuerda, fue Magaly Medina quien dio la noticia sobre el enlace matrimonial entre Christian Meier y Andrea Bosio Zegarra.

¿Quién es la novia de Christian Meier?

Andrea Bosio Zegarra tiene 26 años de edad y vive en Surco. Estudió en la Universidad de Lima y tiene un postgrado en Marketing Digital.

Según la ‘Urraca’, la pareja se habría conocido cuando el intérprete de ‘Quédate’ y ‘Carreteras Mojadas’ grababa un comercial para una marca de cosméticos, donde ella trabaja como Analista de Branding Digital. Además, afirmó que los hijos del actor y la joven marketera tendrían una buena relación, pues se envían tiernos mensajes en Tik Tok.

