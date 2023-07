Los intentos por reconquistar el corazón de Ale Venturo no son nada discretos por parte del Gato Cuba y no faltaron quienes no le creen nada a los halagos del futbolista y esta vez Gigi Mitre se unió a la crítica.

¿Por qué terminaron el Gato Cuba y Ale Venturo?

La pareja sorprendió días antes del ‘Día del padre’ al confirmar su inesperada ruptura y en medio del escándalo, el ‘Gato’ Cuba fue ampayado muy cariñoso con una aspirante al ‘Miss Perú’ a quien incluso llevó a su casa por la noche y permaneció al interior despertando rumores de un romance.

Por qué Gigi Mitre no le cree al ‘Gato’ Cuba

Los motivos de la conductora de ‘Amor y Fuego’ son simples y los dejó muy en claro: “Sobre todo en estricto privado, pero sí pone en redes la baba, en el live dice que le encanta. (...) Se le cae tanto la baba, que se pone a besuquear a otra cuando ella estaba embarazada, se le cae tanto la baba que se pone a salir con la candidata (Gianella Rázuri), se le cae la baba”.

Al parecer la actitud del futbolista estaría siendo copiada por Ale Venturo, quien no le hace el pare al Gato Cuba ante sus halagos públicos en redes sociales: “No parece enamoradísimo, sino que parece baboso. (...) Ale, Ale, Ale, pero ella también es igual, no sé si está arrepentido, no estoy segura que él esté arrepentido”.

