Christian Cueva está en medio de la polémica luego de que se difundiera imágenes de él en una fiesta en Trujillo y no asistir a sus entrenamientos con Alianza Lima. El club blanquiazul a través de un comunicado sancionó al pelotero, quien ha sido blanco de críticas por parte de diferentes figuras del espectáculo.

En ese sentido, el popular Yaco Eskenazi no fue ajeno al bochornoso hecho protagonizó el jugador y tuvo duros comentarios contra el popular ‘Aladino’. En esta nota del diario OJO te contamos que fue lo que dijo el conductor de televisión.

Yaco critica a Christian Cueva por constantes indisciplinas

Durante la última edición del programa de espectáculos ‘Estas en Todas’, el esposo de Natalie Vértiz, no dudo en pronunciarse sobre la polémica situación que vive el seleccionado nacional. El ex chico reality exhortó a ‘Cuevita’ a ser más disciplinado y asuma las consecuencias de sus actos.

“ Un deportista calificado debe ser esto, que se cuida y se prepara . Espero que sirva a los jóvenes que tienen el sueño de ser futbolista y no repitan esto. Hay tiempo para prepararse, para celebrar, y eso nos cuesta entender. Como estoy en temporada me cuido, puedo salir a tomar una cerveza e irme a mi casa a descansar, nada en exceso ”, señaló en un inicio Yaco Eskenazi.

En ese sentido, el ex capitán de ‘Esto es Guerra’ se refirió a los jugadores que están metidos en polémica y escándalos que protagonizaron el informe presentado en ‘Estas en Todas’. “ Me da pena por los que han salido el video y por estas indisciplinas es que no tenemos futbolistas profesionales en el país ”, agregó.

Natalie Vértiz arremete contra Christian Cueva por irse de juerga

La ex Miss Perú 2019, respaldó las declaraciones de su esposo y llamó a atención al jugador por sus actos. Además, indicó que debe asumir las consecuencias.

“ Es un ídolo en otro país. Es una pena porque cada uno es dueño de sus acciones y dueño de su destino y están conscientes que se lo van a tomar en serio, es triste ver eso ”, expresó.





