Ethel Pozo estuvo como invitada especial en el programa digital “Preguntas que arden”, conducido por Christopher Gianotti, quien puso a en aprietos a la hija de Gisela Valcárcel en más de una ocasión; como por ejemplo cuando le consultó sobre las fuertes críticas de Magaly Medina.

Al respecto, la presentadora de “América Hoy” confesó que sí considera que muchas veces la popular ‘Urraca’ ha comentado demás sobre ella, pero que es un riesgo que siempre supo existiría desde que tomó la decisión de formar parte de la pantalla chica.

“Hay un montón de excesos. No veo los programa de espectáculos, porque obviamente cómo vas a ver un lugar donde hablan mal de ti... No hay nada que yo pueda hacer para revertirlo, es un riesgo que tomé al entrar a la parte pública (...) Lo mismo que me explicó mi mamá a mi, hay gente que te quiere, gente que te odie, no hay cómo evitarlo por más que seas buena persona, va a pasar”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Ethel Pozo se animó a comparar a Gisela Valcárcel con Magaly Medina, y señaló que, personalmente, considera a su madre como la única reina de la televisión peruana. “Mi mami es la máxima estrella de la televisión, como también lo fue Ferrando, Laura, en su época”, expresó.

Todo se dio cuando Gianotti le consultó a Pozo si es que sentía que ella se consideraba la ‘sombra de su madre’. “Para algunos será Magaly, no lo sé, pero para mi, es mi mamá. Yo siento que soy una persona distinta, entonces no me siento una sombra”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR