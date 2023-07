¿Terminarán? Anthony Aranda ha estado en medio de la polémica luego de que su ex jefe, Denis Montejo, lanzará una fuerte advertencia contra el ‘Activador’ que incluso podría afectar su relación con su novia Melissa Paredes y destruir su imagen.

Como se hace, hace unos días el bailarín y la modelo han inaugurado una academia de baile juntos, y lo que sería el inicio de su primer emprendimiento como pareja juntos se ha visto opacado con las fuertes declaraciones del ex empleador de ‘Activador’ ¿Qué dijo?

Denis Montejo tilda de malagradecido a Anthony Aranda

A través de sus redes sociales, el empresario Denis Montejo mandó un extenso comunicado dirigido a Anthony Aranda en el que advierte al bailarín de tener cuidado con sus declaraciones y lo exhorta a no mentir para que él no revele su terrible secreto.

Según se lee en el comunicado, Anthony Aranda habría mentido al decir que fue él quien se retiró de la academia de baile de Montejo, quien le dio trabajo y lo defendió en medio del inicio de su polémica relación con Melissa Paredes, quien estaba casada con Rodrigo Cuba. El empresario dejó entrever que el ‘Activador’ es malagradecido y aclaró que fue él quien lo despidió de su academia de baile por un delicado motivo.

“ No te fuiste, yo te saqué antes que hagas lo que ahora estás haciendo. No debes jugar con fuego, me conoces sabes que yo no aguanto las mentiras. (…) Hay mucha gente que no te quiere y tú lo sabes, aún así te di trabajo cuando nadie te quería hay mucha gente que busca manera de hacer leña contigo y no quiera ser mala persona contigo ”, escribió el empresario en un inicio.

Denis Montejo amenaza a Anthony Aranda

Luego el empresario lanzó una fuerte advertencia contra el bailarín y le pidió no decir más mentiras porque sino se verá obligado a hacer público el motivo por el que lo habría despedido. Dicha revelación destruiría la imagen de Anthony Aranda y su relación con Melissa Paredes, según Denis Montejo.

“Recuerda que siempre fui bueno hasta públicamente lo hice y no me arrepiento, pero tú pagas mal a las personas. (…) Antes que hagas lo que estás haciendo ahora, yo te retiré de mi empresa, y tú sabes por qué, y eso debe quedar entre tú y yo, por qué no te conviene que la gente se entere ni tu pareja ”, sentenció el empresario, quien luego le exigió que no hable más de su empresa.

“ No hables mentiras, no mientas a la gente, lo único que provocas es que yo me olvidé la poca consideración que aún te tengo, por qué ya me han llamado muchos de los que te critican. Yo no me vendo para hacer daño a las personas, solo te pido deja de mentir ”, finalizó. Cabe resaltar que luego de unas horas, Denis Montejo borró su publicación.





