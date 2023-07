Melissa Klug ha estado en el medio e la polémica durante las últimas semanas por nuevos enfrentamientos con el padre de sus hijos, Jefferson Farfán. Sin embargo, no es la primera vez que la ‘Blanca de Chucuito’ se enfrenta a una de sus ex parejas, pues hace varios años hizo fuertes acusaciones públicas contra el futbolista Abel Lobatón, padre de segunda y tercera hija.

Hace varios años, al mismo estilo que con Jefferson Farfán, la también empresaria hizo una fuerte denuncia contra el padre de sus hijas, Samahara y Melissa. Además, también acusó al ‘Murciélago’ Lobatón de supuestamente haberla agredido psicológicamente y serle infiel durante su relación.

Melissa Klug acusa a Abel Lobatón de no cumplir con la manutención de sus hijas

En el 2010, la ahora influencer estuvo en el extinto programa de entrevistas de Jaime Bayly ‘ El Francotirador ’, ahí Melissa Klug hizo una denuncia pública contra el futbolista Abel Lobatón, a quien acusó de deber 40 mil soles en la manutención de sus hijas.

“ Estoy en un proceso judicial con él (Abel). Me debe como unos 40 mil soles más o menos ”, señaló Melissa en aquella ocasión. Además, la también empresaria confesó que el fin de su relación con el deportista se habría debido a supuestas infidelidades y abuso psicológica.

“ Terminó por muchas cosas, infidelidades, maltratos ”, indicó la ex pareja de Jefferson Farfán. Luego la ‘Blanca de Chucuito’ confesó que el maltrato que recibía era psicológico. “ Durante cuatro años no las ha estado viendo, pero últimamente la mayor de sus hijas me pidió verlo y accedí a que lo viera, a pesar de que no cumple (con la manutención ”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR