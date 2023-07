¡No sean así! Melissa Paredes visitó el set del programa ‘Mande Quien Mande’ para comentar sobre su regreso a la televisión en la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Sin embargo, los conductores del espacio de espectáculos le preguntaron sobre el anillo de compromiso con el que su novio, el bailarín Anthony Aranda dio matrimonio.

Como se sabe, hace algunos meses durante un viaje como pareja a Disney World, el ‘Activador’ le pidió la mano en matrimonio a la ex esposa de Rodrigo Cuba. Desde entonces las comparaciones han sido inevitables y la modelo se mostró un poco incómoda por las preguntas sobre el anillo, a lo que decidió pronunciarse y hablar de su relación con Anthony Aranda.

“ Estamos comprometidos... este es el anillo que me dio en Disney... ahhh ”, dijo la actriz en un tono sarcástico y poco emocionante. “ Este es mi anillo, que muchos lo rajaron, se pasan... no sé qué esperan, no sé por qué rajaron pero yo creo que mucha gente se fija mucho en lo material ”, agregó la modelo notablemente incómoda.

De esta manera, Melissa Klug habría intentado justificar el valor del anillo de compromiso para luego cambiar de tema y asegurar que ella y su pareja están en un buen momento de su relación. Además, dijo que su primer “hijo” junto al ‘Activador’ ya está aquí y es su academia de baile.

“ Ahora tenemos nuestro primer hijo porque un negocio literal es casi como un hijo, hay que cuidarlo, hay que estar pendiente día a día... muchos nos preguntan cuándo vamos a tener hijos, yo creo que el negocio es el mayor reto que tenemos hoy en día ”, comentó la ex esposa de ‘Gato’ Cuba.

¿Melissa Klug y Anthony Aranda ya tienen fecha para su boda?

Como se sabe ambos están comprometidos hace varios meses, pero aún no hay noticias de que estén planeando su boda. Por ese motivo, la conductora de ‘MQM’ le preguntó directamente a Melissa sobre si ya tenían fecha para la boda, pero al parecer la modelo y el bailarín están más concentrados en su negocio que en desfilar hacia el altar.

“ Más o menos el próximo año, pero hoy por hoy estamos enfocados en el negocio, no estamos planeando (la boda), pero sí queremos casarnos el próximo año. Hijos todavía dentro de tres años, aparte, hoy se congelan los óvulos ”, explicó.





