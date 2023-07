Durante la primera semana de Julio, Melissa Paredes sorprendió a sus fans al revelar que se sometió a un proceso de luxación de costilla para obtener la cintura soñada y ahora que hizo su aparición en ‘Al fondo hay sitio’, los conductores de ‘Mande quien mande’ la entrevistaron y fue imposible no hablar de su procedimiento.

“Les cuento que el lunes pasado me hice esta intervención y voy espectacular. Casi ni sentí dolor después del proceso que es ambulatorio y sin corte, no es lipo. Se llama luxación cartílago costal”, de esta forma es como Melissa Paredes reveló que se puso en manos del cuestionado Dr. Fong para un cambio estético.

¿Cómo fue la operación de Melissa Paredes?

Luego de su comentario en redes sociales, se especuló mucho sobre si Melissa Paredes se sacó las costillas o se las fracturó, pero ninguna de las opciones sería correcta y la exmodelo se encargó de explicar todo: “Mucho se habla de un tema que se desconoce. No, no me he quitado las costillas, no me he hecho nada grave. El cartílago te lo empujan para hacer un quiebre, no es nada exagerado”.

TE PUEDE INTERESAR