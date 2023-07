Melissa Paredes negó que se haya quitado las costillas tras la reciente cirugía a la que se sometió con el Dr. Fong. La modelo de 32 años se sometió a una luxación de cartílago costal a fin de reducir la medida de su cintura.

“No me he quitado las costillas, no me he hecho nada grave”, comenzó diciendo la actriz, nueva integrante del elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

¿Qué operación se hizo Melissa Paredes?

Melissa Paredes explicó que no le extirparon las costillas, como inicialmente se comentó. Indicó que solo le ‘empujaron’ el cartílago.

“... para hacer un poco de quiebre, nada exagerado tampoco, sobre todo para las que tenemos las costillas altas. Todo sigue intacto. No hay corte, no hay heridas, no hay sangrado, dura 10 minutos. Es solo la presión”, explicó

¿Cuánto mide la cintura de Melissa Paredes?

Tras este nuevo ‘retoquito’ en su cuerpo, Melissa Paredes obtuvo resultados rápidamente. ‘La Carlota’, interpretado por Carlos Vílchez, agarró la cinta métrica y envolvió la cintura de la actriz para saber cuánto mide.

“Tiene 56 centímetros de cintura”, dijo el conductor de ‘Mande Quien Mande’ sobre la cintura de Melissa Paredes.

Dijo que este procedimiento - luxación de cartílago costal - va de la mano con una liposucción, pero que ella no se la pueda realizar por falta de tiempo.

