Melissa Paredes se sometió a una polémica cirugía con el cuestionado cirujano plástico Víctor Fong. La actriz de 32 años de edad aprovechó el ‘canje’ para realizarse una luxación cartílago costal a fin de reducir la medida de su cintura.

Sin embargo, este procedimiento donde se luxan las costillas flotantes, podría ser riesgosa para la salud, según comentó la Dra. Roma Coletti: “Si se hizo a ‘ciegas’, sin incisión, solamente con presión , se ha relacionado muchísimo a complicaciones en la región abdominales, perforaciones abdominales”.

Del mismo modo, el cirujano plástico David Ruiz comentó en ‘América HOY’ cómo se realiza la cirugía de luxación de costillas.

“Se ingresa por hueco muy pequeño con un endoscopio, se corta como una fisura y se mueve ligeramente (la costilla) en función a lo que me permita el estudio de resonancia magnética. Si no hay espacio porque la persona tiene mucha ‘carne’, no se puede hacer. No es saludable, es completamente riesgoso porque la costilla sirve para protegernos”.

¿Qué dijo Ethel Pozo de la cirugía de Melissa Paredes?

Ethel Pozo no fue ajena al reciente ‘retoquito’ que se hizo Melissa Paredes y se mostró en contra de este procedimiento de luxación:

“Luego tienes un accidente y estás desprotegido totalmente” , comentó.

Janet Barboza opinó de la misma forma: “no deberíamos normalizar esta situaciones donde algunas figuras se están luxando las costillas, no hay ética que un doctor haga este tipo de procedimientos”.

