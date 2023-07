Paolo Guerrero se pronunció sobre la posibilidad de que regrese al Perú para jugar en la Liga 1, tras rescindir su contrato con Racing Club de Argentina. El futbolista peruano de 39 años de edad dio una extensa entrevista a ESPN este lunes 10 de julio donde fue consultado por su futuro.

“Acá me dice un colega peruano que se hablan de ofertas de Alianza Lima, Sporting Cristal y Emelec, como posibles equipos en tu futuro”, preguntó en vivo el periodista Diego ‘Chavo’ Fucks

Paolo Guerrero, sin pelos en la lengua, negó que tenga alguna oferta de los equipos peruanos.

“Yo no he recibido ninguna propuesta de ninguno de estos equipos. O sea, no sigo mucho las noticias, porque prácticamente me la paso en mi jueguito o con mi familia”, comentó el hijo de Doña Peta.

Por qué Paolo Guerrero no jugó en Alianza Lima

Paolo Guerrero recordó que jugó profesionalmente en Alianza Lima cuando tenía 17 años, es decir, hace más de 20 años. Sin embargo, siempre tuvo la intención de retirarse del futbol vistiendo la camiseta Blanquiazul.

Por ello, reveló por qué no aceptó fichar con el club íntimo en el 2022.

“Era lo que yo quería y siempre lo he dicho, que quería retirarme en Alianza, en 2022 me vinieron a buscar pero yo no estaba listo. No iba a firmar un contrato cuando yo tenía que pasar por muchos procesos. Le pasó a un compañero mío, firmó por Alianza y estaba recuperándose, y la gente (decía) ‘ya tiene que estar’, y te van apurando, ¿yo voy a ir para que me pase lo mismo? Yo dije ‘me recupero al 100%’, el día que yo esté bien voy a jugar futbol”.

TE PUEDE INTERESAR