Se convirtió en madre a muy temprana edad y desde ahí tuvo que luchar para sacar a su familia adelante. Aunque actualmente es una exitosa empresaria e influencer en redes sociales, al inicio no la tuvo nada fácil porque se vio rodeada de polémicas discusiones con los padres de sus hijas.

En una reciente entrevista, reveló que atravesó uno de los peores momentos cuando fue expulsada del colegio religioso en el que estudiaba tras quedar embarazada a la corta edad de 14 años. Además, confesó que ocultó su estado de su madre fajándose el vientre hasta que cumplió 6 meses y no pudo taparlo más.

Sus fallidos romances con futbolistas

La ahora empresaria desarrolló un gusto por los futbolistas, pues el padre de su segunda y tercera hija fue un popular futbolista conocido como ‘el murciégalo’. Con tan solo 18 años de edad la joven se convirtió en madre de tres niñas.

Sin embargo, su relación con el futbolista no funcionó y lo acusó de deberle 40 mil soles de manutención y supuestamente no ver a sus hijas durante un largo tiempo. La ahora empresaria no ha tenido mucha suerte en el amor, pues su relación con su próxima pareja terminó pro una presunta infidelidad.

Melissa Klug volvió a enamorar de un futbolista, esta vez del popular Jefferson Farfán con quien tuvo a dos hijos más. Sin embargo, el pelotero su largo romance terminó luego de que la ‘Foquita’ le haya sido supuestamente infiel con la salsera Yahaira Plasencia.





Melissa Klug triunfa como empresaria

Tras protagonizar varios escándalos en la farándula nacional, Melissa Klug decidió crear su propia empresa, Gaia, negocio que se dedica a la venta de ropa y calzado que inició en Estados Unidos y que ahora está en nuestro país.

La segunda empresa de Melissa Klug es “MK Producciones”, que es una agencia de representación de artistas, organizar eventos y dirigir publicidad en redes sociales.





Melissa Klug está embaraza por sexta vez

A sus 39 años, Melissa Klug se volverá a convertir en mamá por sexta vez junto a su actual pareja, el futbolista Jesús Barco de tan solo 26 años. La pareja confirmó que se convertirán en padres a través de sus redes sociales y se mostraron emocionados y ansiosos por tener a su bebé en sus brazos.

Melissa Klug también está comprometida con el futbolista y al parecer esperaran que su primer hijo juntos crezca antes de casarse.





TE PUEDE INTERESAR