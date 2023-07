¡NO LE DIGAN! Melissa Klug y Jesús Barco están pasando por el mejor momento de su relación, hace algunas semanas la feliz pareja anunciaba en redes sociales que pronto se convertirían en padres, algo que habrían estado buscando desde hace algún tiempo y que dejó sorprendidos a sus seguidores.

Como se sabe, el amor que Melissa Klug siente por su futbolista, a quien le lleva 13 años de edad, serían tan grande que se ha sobrepuesto a las críticas y constantes discusiones con Jefferson Farfán y los dramas de su hija Samahara Lobatón. Sin embargo, un tema que el público no paso desapercibido es la gran diferencia de edad entre ambos.

Conductores de Préndete preguntan si baby shower será para Jesús Barco y su bebé

Los conductores del programa ‘Préndete’ no pudieron con su genio y no dudaron en hablar el sexto embarazo de Melissa Klug, pero esta vez se enfocaron en su pareja , el futbolista Jesús Barco de tan solo 26 años. Aunque en diferentes oportunidades la pareja ha revelado que la edad no ha sido un problema, Karla Tarazona y ‘Metiche’ utilizaron este detalle para ‘molestar’ al pelotero.

Como se sabe, Jesús Barco se ha mostrado emocionado con el nacimiento de su primer bebé, y ha compartido su amor con sus seguidores a través de sus redes sociales dedicándole tiernos mensajes. En ese sentido, se espera que pronto los felices próximos padres organicen el tradicional ‘baby shower’. Los conductores del programa indicaron que dicha celebración podría ser televisaba y a modo de broma preguntaron: “ ¿El baby shower será para los dos? ”, haciendo referencia al futbolista y su futuro hijo.





