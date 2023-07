Gaby Zambrano sorprendió a todos al ‘saltar’ en defensa de Sergio George y despotricar contra el cantante Farik Grippa, a quien tildó de ‘divo’ por supuestamente haber hecho peticiones irracionales. Por este motivo, el artista no se quedó callado y respondió con todo a la interprete.

Como se recuerda, el salsero denunció al reconocido productor musical por supuestamente haberle hecho firmar un contrato “abusivo” con la disquera Chim Pum Music. En ese sentido, más artista han salido a pronunciarse sobre este tema y exponer ciertos abusos en la industria musical.

Frak Grippa responde con todo a Gaby Zambrano

En comunicación con el magazine ‘América Hoy’, el cantante Farik Grippa se mandó con todo y criticó a Gaby Zambrano por “traicionarlo” pese a que él pensaba que eran amigos a quien incluso invitó a su matrimonio. Además, considero que los comentarios de la cantante fueron de lo más bajo.

“ Me causa gracia, me duele responder a este tipo de cosas (…) Es un recurso totalmente bajo y que no viene al caso, es más, me duele en el alma que una amiga, una compañera a la que yo invité a mi matrimonio, salga a decir esto, le tengo una estima a ella y a su novio ”, señaló para ‘América Hoy’.

Farik Grippa asegura que problemas con Sergio George han provocado estrés en su familia

Farik Grippa reveló que el enfrentamiento legal que tiene con Sergio George solo ha causado estrés y preocupación en su familia, pues el artista confiesa que se atrasó en el pago del colegio de su hija y que su esposa estaría perdiendo cabello por el estrés.

“ Ver mal a mi mamá, ver a mi esposa que se le caiga el cabello, y que a mi hija le pregunten en el nido ”, expresó afectado el cantante ,quien espera poder solucionar todo este problema con el productor musical.





