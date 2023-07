¿Nueva guerra entre colegas? Gaby Zambrano decidió romper su silencio y arremetió nuevamente contra Farik Grippa, quien denunció públicamente a Sergio George por haberle hecho firmar un “contrato abusivo” con la disquera Chim Pum Music.

Y es que la cantante defendió a capa y espada el exproductor de Yahaira y aseguró que nunca jugó con los sueños del artista peruano. “Nadie te estafó Farik Grippa, eres un mentiroso, te lo digo en tu cara, tú te quisiste ir”, comenzó diciendo.

Asimismo, Gaby también dejó entrever que sería el manager de Farik quien estaría detrás de esta “estrategia” para dejar mal parada a la disquera dirigida por Gil Shavit.

“Y tu manager entró a trabajar a la disquera y se portó mal. Gil Shavit le dio la confianza y lo metió a Chim Pum y se portó mal. Probablemente él es el que te ha estado llevando hasta estas decisiones que no lo podría creer de ti” , agregó la salsera mediante una trasmisión en vivo en TikTok.

Por otra parte, la artista nacional señaló que si la disquera no llegó a ningún acuerdo con Farik Grippa, fue porque ya habían invertido dinero en él y su carrera musical.

“Dejaste un trabajo que ya la disquera había hecho para ti. Tu canción la habían hecho, la llevaron a la radio. Gastaron en músicos, en arreglos, Sergio ya había perdido su tiempo, por eso no te soltaron, no fue porque te odian o te querían hundir... Todo lo que has dicho es mentira”, finalizó diciendo Gaby Zambrano.

