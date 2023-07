Melissa Paredes sorprendió, hace poco, con la inauguración de su nueva academia de baile , la que formó en sociedad con su actual novio, Anthony Aranda. La escuela se llama “U MOVE dance studio” y, aparentemente, ha tenido buena convocatoria.

Sin embargo, algunos se pueden preguntar quién puso el dinero para armar este negocio desde cero y quién lo administra. Pues para sorpresa de muchos, al parecer, Melissa Paredes sería la dueña de la empresa.

En qué trabaja Melissa Paredes

Además de su ingreso a la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, la actriz de 32 años de edad reveló cuál es su verdadero trabajo en la academia de baile.

“Yo no soy a cara, yo estoy detrás de, soy la parte creativa en cuanto a marketing, he cuanto a recursos humanos, en cuanto a contabilidad y todo lo que está detrás de”.

También contó que estudió algunos cursos para levantar el negocio: “Somos socios y cada uno pone de lo suyo, de sus conocimientos, definitivamente y para estas cosas uno tiene que tomar cursos de administración y cosas así, yo me he estado empapando de eso para tener nuestro negocio juntos”.

¿Cuándo se casan Melissa Paredes y Anthony Aranda?

Melissa Paredes y Anthony Aranda tienen pensando casarse en el 2024, pero aún no tienen fecha.

“Todavía no, estamos full con la escuela enfocados en eso y creo que hay tiempo para todo, pero sí queremos que sea el próximo año. Él dice que “el otro año, no sé como”. Va a ser el otro sí, pero no sabemos la fecha”.

