Anthony Aranda, el popular ‘Activador’ prefiere ignorar las fuertes acusaciones que lanzó su exjefe Dennis Montejo, dueño de la compañía de danza donde el novio de Melissa Paredes trabajaba como director artístico.

Montejo sorprendió a todos el último fin de semana al publicar un comunicado donde afirma - sin decir nombres - que su extrabajador le pagó mal y dijo muchas mentiras.

“Yo te retiré de mi empresa y tú sabes por qué, y eso debe quedar entre tú yo, por qué no te conviene que la gente se entere, ni tu pareja” , sentenció el reconocido coreógrafo. Muchos consideraron que se trató de una indirecta para el ‘Activador’, quien renunció a la compañía de danza para abrir su propia academia de baile.

¿Qué respondió Anthony Aranda a Dennis Montejo?

El programa ‘Amor y Fuego’ abordó a Anthony Aranda, novio de Melissa Paredes, para que responda por el comunicado que lanzó Montejo.

“¿Dice mi nombre? No sé si es una indirecta o no, yo la verdad no me siento aludido, no se asemeja nada a la realidad” , comentó el bailarín ‘Activador’.

Sin embargo, dejó entrever que no se fue de la mejor manera de la empresa de Dennis Montejo.

“Yo me fui de allí un mes y medio antes, le anuncié que iba a hacer mi propia escuela, quizá se está refiriendo a otra persona, no lo sé. Si en algún momento hubo un desacuerdo durante el trabajo es en interno y fresh, yo no me siento aludido por el tema”, agregó.

Por su parte, Dennis Montejo no quiso confirmar ni negar si se refería a Aranda.

“No pienso hablar del tema,. no me quiero poner malcriado”, le dijo al periodista de Willax TV.

¿‘Activador’ es amenazado por su exjefe?

Denis Montejo, ex jefe de Anthony Aranda, utilizó sus redes sociales para arremeter - presuntamente - contra el bailarín. “Te di trabajo cuando nadie te quería, hay mucha gente que busca manera de hacer leña contigo y no quiero ser mala persona contigo, recuerda que siempre fui bueno hasta públicamente lo hice y no me arrepiento, pero tú pagas mal a las personas”, agregó.

Asimismo, le pidió a Aranda que no siga mintiendo porque no le conviene que la gente ni Melissa Paredes se entere de lo que pasó.

“Yo te retiré de mi empresa y tú sabes por qué, y eso debe quedar entre tú yo, por qué no te conviene que la gente se entere ni tu pareja”, sentenció.

