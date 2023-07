Mayra Goñi regresó al Perú sin que nadie se entere. La actriz 30 años fue captada en la discoteca ‘Vale Todo’ de Miraflores, donde fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y aclaró cómo genera ingresos económicos en Estados Unidos, país en el cual radica desde el 2020.

Como se recuerda, la periodista Magaly Medina deslizó que Mayra Goñi no tendría un trabajo honesto en Norteamérica. “Una chica con suerte, parece que tiene suerte como cancha, ah... Mayra Goñi ¿suerte como cancha? ¿Por qué no nos hablas de eso, mejor, de tu suerte como cancha?”; comentó la ‘Urraca’ a fines del 2022.

¿Qué hace Mayra Goñi en EEUU?

“Sigo con la música, estoy publicando algunos covers en mis redes y voy a retomar la música muy pronto”, comentó en una entrevista publicada por ‘Amor y Fuego’ este 10 de julio.

La recordara protagonista de ‘Yuru, la princesa amazónica’ mencionó que trabaja como ‘influencer’ en los Estados Unidos, aunque lo estaría haciendo de manera ilegal, pues no tiene VISA de artista.

“Las redes me ayudan mucho para poder trabajar, gracias a Dios, por ahora eso, hasta que pueda tener mis papeles y poder trabajar en lo que me gusta, como actriz o cantante. Tengo marcas estables en Estados Unidos y como influencer me va super bien, no es de lo que me gusta trabajar, pero por ahora pues tengo que trabajar en eso” , dijo.

Admitió que siempre existirán cuestionamientos a su lujosa forma de vida, pero que ella tiene claro quién es “y la gente que me rodea también, así que eso me dejo tranquila”.

Sobre la posibilidad de trabajar en Perú, sostuvo: “Estoy en un proceso legal y no podría venir aquí mucho tiempo, pero el algún momento, si hay un proyecto que me interese, me gustaría venir para hacerlo pero seguir viviendo en Estados Unidos”.

Qué dijo Gigi Mitre sobre Mayra Goñi

Gigi Mitre se escandalizó al saber que la peruana Mayra Goñi trabajar sin tener sus documentos en regla en los Estados Unidos.

“Me parece raro que hasta ahora no tenga los papeles, pero si demuestras que eres artista cualquier agencia de talento al que le pagas te hace los papeles y al toque te lo dan. Tampoco debería decir que trabaja si no tiene los papeles. Dice que tiene marcas de Estados Unidos, pero luego dice que no tiene papeles” .

