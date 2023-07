Denis Montejo, ex jefe de Anthony Aranda, utilizó sus redes sociales para arremeter contra el bailarín, quien acaba de inaugurar una academia de baile con su novia, la modelo Melissa Paredes. En un extenso mensaje, desmintió que el ‘Activador’ haya renunciado a seguir laborando en su establecimiento y aclaró que él lo expulsó.

“No te fuiste. Yo te saqué antes de que hagas lo que estás haciendo. Creo que no debes jugar con fuego. Me conoces, sabes que yo no aguanto las mentiras. Pero si te vas a poner a mentir ya no seguiré en silencio como he estado hasta ahora”, disparó en sus historias de Instagram.

“Te di trabajo cuando nadie te quería, hay mucha gente que busca manera de hacer leña contigo y no quiero ser mala persona contigo, recuerda que siempre fui bueno hasta públicamente lo hice y no me arrepiento, pero tú pagas mal a las personas” , agregó.

Asimismo, le pidió a Aranda que no siga mintiendo porque no le conviene que la gente ni Melissa Paredes se entere de lo que pasó.

“Yo te retiré de mi empresa y tú sabes por qué, y eso debe quedar entre tú yo, por qué no te conviene que la gente se entere ni tu pareja” , sentenció.