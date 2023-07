Andrea Llosa, conductora de ATV, respondió a las críticas que ha recibido por las violentas escenas que mostró en su programa del miércoles 4 de julio, en donde dos de sus panelitas casi se agarran a golpes por los resultados de un examen de ADN. Algunos piensan que Andrea permitió la emisión de la salvaje gresca para levantar su alicaído rating.

Ante ello, la periodista ha salido a defender la veracidad de su programa y se ha mostrado en descuerdo con las comparaciones con la polémica Laura Bozzo.

¿Qué dijo Andrea Llosa sobre comparaciones con Laura Bozzo?

“Esas son estupideces. Para empezar, todo es real y no se le paga a nadie. Segundo, nada es armado, acá no hay guion. Yo de verdad ni respondo esas cosas porque asumo que son ‘haters’ y entiendo que haya gente a la que no le caigo bien, que no me soporta y qué pena, no es mi problema” , declaró Andrea Llosa a Trome.

Además, no dudo en enfatizar que las historias de su programa no son armadas y negó estar ‘desesperada’ por rating. Como se sabe, ‘Andrea’ compite con ‘El gran chef famosos’, reality de Latina TV que ha tenido mucha acogida.

“A mí pueden decirme ‘no me gusta tu programa, lo odio, lo detesto’, pero nadie me va a venir a decir que mi programa es armado y que le pagamos a alguien, nada, cero”, dijo.

“A mí me va bien. Obviamente, van a salir otros programas y que sigan saliendo, mejor hay chamba para todos. A nosotros nos va bien, lo que pasa es que a ellos les iba mal (risas)”, agregó.