Sin pelos en la lengua. Andrea Llosa no se calló nada y se refirió al violento momento que se vivió durante la última edición de su programa, cuando un hombre se descontroló y armó tremenda pelea en pleno set de televisión. Y es que la conductora no dudó en sacar cara por su espacio y enfatizó que este hecho demuestra que las historias que presenta día a día son totalmente reales.

Y es que la periodista también aprovechó la oportunidad para responderle a Magaly Medina, quien la criticó fuertemente por permitir que sucedan este tipo de episodios en su programa.

“Cuando las historias son reales, hay impulsos que no se pueden controlar, fue muy difícil calmar la situación, espero que nunca más vuelva a suceder”, escribió Andrea en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe precisar que, durante el programa, Andrea Lloa no dudó en levantar la voz en medio de la pelea, de la siguiente manera. “¿Qué te pasa? Te calmas, ¡ahora! Tú no vas a botar a nadie. ¡No me importa, me bajas la voz! Te vas, te me calmas. ¡Yo también grito igual!”, dijo.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre episodio violento en programa de Andrea Llosa?

La polémica conductora de ATV, Magaly Medina, no fue ajena a la última pelea que sucedió en el programa de Andrea Llosa en plena señal abierta, donde las sillas salieron hasta volando, debido a la euforia de un sujeto que no pudo controlar sus impulsos.

“Decíamos ‘alguien que le suba el volumen’, que no escuchábamos. Hemos tenido que ir al switcher a mirar que esto se descontroló. En Andrea se pudrió todo”, expresó la periodista.

TE PUEDE INTERESAR