Una vergonzoso momento se vivió en el set de ‘Andrea’ de ATV, la noche de este 5 de julio de 2023. Y es que, un sujeto agredió salvajemente a la actual pareja de su excuñada luego que se revelara los resultados de la prueba de ADN, el cual demostró el engaño a su hermano. El individuo enfureció con la mujer por burlarse de su familiar y se abalanzó sobre su nueva pareja, a quien le lanzó una silla y lo persiguió hasta los bastidores.

El personal de seguridad, los camarógrafos y hasta Andrea Llosa tuvieron que intervenir para detener la violenta gresca que se vivió en los últimos minutos del espacio televisivo.

“¿Qué te pasa? Te calmas, ¡ahora! Tú no vas a botar a nadie. ¡No me importa, me bajas la voz! Te vas, te me calmas. ¡Yo también grito igual! Tú no eres un caballero, te me vas” , gritó Andrea furiosa.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre bronca en programa de Andrea Llosa?

Ante ello, la popular ‘Urraca’ se mostró en shock por lo sucedido tras bambalinas y cuestionó a su colega por las lamentables imágenes, las cuales calificó de ‘terribles’.

“Nosotros acá en el set tenemos una pantalla y acabamos de ver con sorpresa que las sillas en el set de Andrea iban de un lado a otro y hemos tenido que ir “, comentó Magaly Medina en un inicio.

“Decíamos ‘alguien que le suba el volumen’, que no escuchábamos. Hemos tenido que ir al switcher a mirar que esto se descontroló. En Andrea se pudrió todo” , agregó.

