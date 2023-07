Este viernes 14 de julio, a las 10:00 horas, se realizará la lectura de sentencia del juicio contra Magaly Medina por la demanda de calumnia, difamación e injuria que le impuso Jefferson Farfán. La ‘Foquita’, en múltiples mensajes en su cuenta de Instagram dejó entrever que la sentencia, en primera instancia, lo favorece.

Esto fue confirmado por la Urraca, en la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’.

“Yo no he mentido, no he calumniando... yo pensaba que los magistrados iban a ver las pruebas. La justicia en este país a veces es ciega, sorda muda (...) Él ya se está jactando porque sabe que es condenatoria la sentencia mía y la de mi productor” ; comentó este lunes 10 de julio.

“No sé cómo en un Juzgado no puede revisar las pruebas que hemos presentado y decir ‘Magaly’ no mintió', ¿por que la denuncia por difamación?”, agregó la Urraca.

Magaly Medina apelará sentencia condenatoria

La sentencia, aunque en primera instancia, condenaría a Magaly Medina por el delito de difamación, con el pago de una reparación de civil. La periodista reveló en el 2019 que Jefferson Farfán la demandó por 5 millones de soles por publicar imágenes del exjugador con la intérprete de “Acaríciame”.

“A veces la gente no se quiere enfrentar a un Jefferson Farfán, todavía la justicia le teme a los que considera más poderosos. Yo estoy para defenderme y por supuesto que si hay una condena que dice que yo soy culpable de difamar voy a ir a apelar a la Corte Superior y a la Corte Suprema, porque alguno de esos jueces tendrán la inteligencia para evaluar las pruebas que yo presente“ , expresó.

Por qué Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina

En su demanda, Jefferson Farfán sustentó lo siguiente, en su demanda contra Magaly Medina:

“Me presentan como cornudo uy afirman sin sustento alguno el haber reiniciado una relación amorosa con Yahaira Plasencia para en base a ello buscar generar burla de la opinión publica, arguyendo falsamente infinidad de actos, que según ellos, provocarían aun mas vergüenza y mofa hacia mi persona al afirmar las siguientes falsedades: que le habría puesto un departamento, que habría destinado dinero para que compre muebles y enseres, que estaría invirtiendo dinero poniéndole al mejor productor musical del mundo Hechos falsos”.

